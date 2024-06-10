Erzincan İliç’teki maden faciası| Toprak altında işçi kalmadı! Son yolcuklarına uğurlandılar! Bakan Bayraktar: İmkanları seferber edeceğiz

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca toprak yığını altında kaldı. İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Kesintisiz süren arama çalışmaları sonunda toprak altındaki Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında cansız bedenleri çıkarılan Fahrettin Keklik, Şaban Yılmaz, Mehmet Kazar, Abdurrahman Şahin ve Hüseyin Kara için toplu cenaze namazı kılındı.
BAKAN BAYRAKTAR TÖRENE KATILDI
Toprak altından çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumu'nda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti. Adli Tıp'tan alınan cenazeler kara yolu ile Erzincan'a getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Terzibaba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Erzincan Müftü Yardımcısı Medet Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası 5 işçi defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç'te ikindi namazına müteakip Yusuf Ziya Demir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek. Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazesi Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkeze, bekar olan Hüseyin Kara'nın cenazesi ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderildi.
Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan heyelanla ilgili başlatılan soruşturmada 13 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.