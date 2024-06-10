SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

20 ilde 'Narkoçelik-22' operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 08:36 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:07
20 ilde ’Narkoçelik-22’ operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde, "Narkoçelik-22" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD’den! Filistinli gibi sızmışlar
Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
İHH
Meteoroloji’den son rapor geldi! Sıcak hava etkisini artıracak! Bugün hava nasıl olacak?
Almanya’da çaldı lüks otellerde yedi! Yasemin Gündoğan’ın 8.2 milyon Euro’yı ne yaptığı ortaya çıktı
Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1 trilyonluk artış
Promosyona Temmuz zammı: Emekliler dikkat! Maaşlardaki artış bankaların ödemelerini nasıl artıracak? Kimlerin alabileceği promosyon yükselecek?
Galatasaray’dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı
Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran ’Köpekvelisi’ mahlaslı kadın gözaltına alındı
SON DAKİKA | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis’i feshetti
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı’nda gençlerle bir araya geldi
Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu
’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak
Kim Milyoner Olmak İster’de Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu sordu yarışmacı soğuk terler döktü! Ayşe Teyze’nin kaybolan Maviş’i...
SON DAKİKA