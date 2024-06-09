SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TBMM gündemi bu hafta yoğun! 9. Yargı Paketi Meclis başkanlığına sunulacak

TBMM’nin bu haftaki gündemi yoğun. AK Parti grubunca hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında düzenlemeler içeren 9. Yargı Paketi TBMM’ye sunulacak. Öte yandan TSK personeline ilişkin yargı teklifi de Meclis’in ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Söz konusu teklifte şehit anne ve babalarından sözleşmeli er ve erbaşlara kadar birçok kalem yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 17:23 Güncelleme 09 Haziran 2024, 17:26
TBMM gündemi bu hafta yoğun! 9. Yargı Paketi Meclis başkanlığına sunulacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TBMM Genel Kurulu 11 Haziran Salı günü haftalık çalışmasına yoğun bir giriş yapacak.

Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi bu hafta Meclis gündemini meşgul edecek ilk konular arasında.

AK Parti grubu tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi ile Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında düzenlemeler Meclis başkanlığına sunulacak.

Müfredat değişikliği nasıl olacak?

O BAŞLIK TCK'YA GİRECEK
Teklifle, "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığı TCK'ya girecek.



HAPİS CEZASI VAR
Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

TSK PERSONELİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

TV'lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son

Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sayfasından yapılacak.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretleri, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödenecek.

İLİÇ MADEN KAZASI
Ayrıca TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündem konularını ele alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek. Komisyonda, Gümüşhane Üniversitesi jeoloji, jeofizik ve maden mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleri sunum yapacak.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise Kamu Denetçiliği Kurumunun "2023 Yıllık Raporu"na ilişkin Alt Komisyon Raporu'nu ele alacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hakkında bilgi verecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
CANLI YAYIN | Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongrede oy sayma işlemi başladı
TBMM gündemi bu hafta yoğun! 9. Yargı Paketi Meclis başkanlığına sunulacak
YKS’nin 2. oturumu tamamlandı sıra 3’te! Milyonlarca öğrenci ter döktü! YKS AYT-YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK’ya çağrı
Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak
İran’da cumhurbaşkanı adayları belli oldu! O iki isim veto edildi: İşte Tahran’dan onay alan altı aday
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 euro destek! Bakan açıkladı talep yoğun! Nasıl ve nereden başvurulur?
Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı
Son dakika: Papa’dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Yardım etmek için her yola başvurulmalı
FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa’da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke
YKS’nin ikinci oturumu AYT’ye girecek genç kız büyük talihsizlik yaşadı! Yardıma itfaiye ekipleri koştu | İşte Türkiye’den sınav manzaraları
SON DAKİKA