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Aziz Yıldırım - Ali Koç başkanlık seçimi OY ORANLARI! Fenerbahçe başkanı kim oldu?

Başkanlık için Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarıştı. Saat 10.00'da oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Ali Koç seçildi. Ali Koç oy oranı ve birçok detay ise araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:08
Aziz Yıldırım - Ali Koç başkanlık seçimi OY ORANLARI! Fenerbahçe başkanı kim oldu?

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi, büyük bir heyecan ve rekabetle sonuçlandı. Başkanlık için Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarıştı. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi. Seçim sonucunda, mevcut başkan Ali Koç yeniden başkan seçildi.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Ali Koç seçildi. Başkanların aldığı oy oranları henüz netleşmedi. Güncel gelişmeleri habermizden takip edebilirsiniz.

İKİ ADAY DAHA ÖNCE RAKİP OLDU

2018 yılında düzenlenen seçimlerde Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçimlere aday olarak katılmıştı. Ali Koç 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak seçimi kazanmış ve sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı olmuştu. Ali Koç, 2018 yılında başkanlığı kazanmasıyla 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona ermişti.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE

https://www.fenerbahce.org/fenerbahcetv/canliyayin adresinen Fenerbahçe başakanlık seçimini canlı takip edebilirsiniz

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