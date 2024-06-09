Aziz Yıldırım - Ali Koç başkanlık seçimi OY ORANLARI! Fenerbahçe başkanı kim oldu?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi, büyük bir heyecan ve rekabetle sonuçlandı. Başkanlık için Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarıştı. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'da sona erdi. Seçim sonucunda, mevcut başkan Ali Koç yeniden başkan seçildi.

İKİ ADAY DAHA ÖNCE RAKİP OLDU



2018 yılında düzenlenen seçimlerde Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçimlere aday olarak katılmıştı. Ali Koç 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak seçimi kazanmış ve sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı olmuştu. Ali Koç, 2018 yılında başkanlığı kazanmasıyla 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona ermişti.