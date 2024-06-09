Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüs firmaları mercek altında! ’Fahiş fiyat’ ve ’emeklilere %20 indirim’ denetimi

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Bayram tatili öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimler sıkı bir şekilde uygulanıyor.



BAKAN URALOĞLU: "BÜTÜN ÖNLEMİMİZİ ALDIK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın memleketlerine giderken mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla bütün önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

FİRMALARA 'EMEKLİLERE %20 İNDİRİM' DENETİMİ: 1820 CEZA UYGULANDI Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'emekliler yılı' ilan edilmesi ile birlikte şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti.