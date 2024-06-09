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Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüs firmaları mercek altında! 'Fahiş fiyat' ve 'emeklilere %20 indirim' denetimi

Yaklaşan kurban bayramı öncesi şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler hızlandırıldı. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasına uyulup uyulmadığının kontrolüne dair yapılan denetimlerde toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulandı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:32 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:35
Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüs firmaları mercek altında! ’Fahiş fiyat’ ve ’emeklilere %20 indirim’ denetimi

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Bayram tatili öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimler sıkı bir şekilde uygulanıyor.

BAKAN URALOĞLU: "BÜTÜN ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın memleketlerine giderken mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla bütün önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

FİRMALARA 'EMEKLİLERE %20 İNDİRİM' DENETİMİ: 1820 CEZA UYGULANDI

Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'emekliler yılı' ilan edilmesi ile birlikte şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti.



1534 OTOBÜSE BAKILDI... 1 MİLYON 21 BİN LİRA İDARİ İŞLEM

10 günlük denetimler sonucunda 1534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Uraloğlu, "Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarı ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TL'lik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak denetim faaliyetleri devam edecektir" ifadelerini kullandı.




İNTERNETTEN BİLET ALABİLECEKLER

Uraloğlu ayrıca, elektronik bilet acentelerinin de emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulamalarını temin ederek, emekli vatandaşların internet üzerinden bilet alırken emekliliklerine yönelik doğrulamaların yapılacağı veri entegrasyon sürecinin de Sosyal Güvenlik Kurumu ile hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ve bunu uygulamayı da hafta 1-2 gün içerisinde hayata geçireceklerinin altını çizdi.


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