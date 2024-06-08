Ankara’da neden su baskınları yaşanıyor? Melih Gökçek: Ankara’da mazgal temizliği yok

Önce peşinen ben şunu ifade etmek istiyorum. Ankara'da yağmurların fazla yağdığı doğru. Ama Melih Gökçek ile Yavaş dönemi mukayese edildiği zaman arada dörder yıllık dönemde (2014, 2015,2015,20216, 2017) ortalama 501 kilogram metrekareye yağmur düşmüştür. Ama şimdi 2020-2021-2022- ve 2023'de 362 kilogram düşmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Yavaş döneminde yağan yağmur miktarı Gökçek döneminden yüzde 38 daha az. Kimseye kalkıp bir takım şeylerin arkasına sığınmaya kalkmasın. Benim dönemimde de sel oldu. Benim dönemimde de belli yerler tıkandı. Ama bir defa tıkandı. İkinci defa tıkanmadı. Ama Ankara'da bu artık alışkanlık hale geldi.

Biraz önce muhabir arkadaşımızın söylediği bir ifade var. Diyor ki "4 saatten beri caddeler boşalmadı. Su aynen duruyor. " diyor. Bir yerde yağmur yağdıktan sonra aniden bastırdı diyelim. O kanallar o rögarlar açıksa aniden çekip gider. Çekiliyor mu? gidiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü rögarlar, ızgaralar ve kanallar kesinlikle ve kesinlikle Ankara 'da temizlenmiyor. 4 saat su kalır mı? Orada suyun bir göl gibi kalmasının tek nedeni altta bunları çekecek olan bütün kanalların, rögarların ve ızgaraların tıkanık olması. Burada şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş , ABB'yi devraldıktan sonra özellikle kar ve yağmur konusunda bizim eğittiğimiz ne kadar elemanımız varsa bunların hepsi Melih Gökçek 'in adamı diye işten atıldı. Başka görevlere verildi, verildikten sonra yeteneksiz insanlar geldi. Siz devamlı olarak tam 12 ay 365 gün mazgalları temizlemezseniz, devamlı olarak kontrol etmezseniz bu iş kesinlikle ve kesinlikle başınıza gelir. Bunun tek nedeni ABB'de ASKİ'nin görevini yapmamasındandır.





Ben size çok az görüntü gönderdim. Göndersem aklınız durur. Görüntülere bakarsanız rögarların üstleri kapanmış. Bunu asfalt yaparken yapıyorlar. Bu büyük bir acemilik, büyük bir yanlışlıktır. Ankara'nın dört bir tarafından Mansur Yavaş'ın asfalt döken ekipleri mevcut olan rögarların ve ızgaraların üstünü kapattı.

Benim bizzat evimin önünden görüntü gönderdim. Evimin önünde beşli bir ızgara var. Bu beşli ızgara maalesef tam 5 yıl boyunca açılmadı. Geldiler açamaya kalktılar. 5 kanadı var bunun 3'nü açamadılar neden tabiri caizse kaynak olmuş. Böyle bir ihmal olabilir mi? Sökülüp ve iptal edilen mazgallar var. Sadece ve sadece iş bilmezlikten tembellikten yapılıyor. Böyle bir rezalet olamaz. Benim dönemimde böyle bir şey olacak. Bunu yapan adamların hepsi dışarıda kalır. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Bu tamamen ihmal ve iş bilmezlikten oluyor.