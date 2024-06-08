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Tuva Cihangir Atasever, Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtı! Filistin'i unutmadı: Dikkat çeken kefiye detayı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunun ardından Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtı ve öperek alnına koydu. Öte yandan Filistin'i unutmayan Atasever'in cebinde aynı zamanda kefiye taşıdığı da görüldü.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 20:30 Güncelleme 08 Haziran 2024, 20:30
Tuva Cihangir Atasever, Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtı! Filistin’i unutmadı: Dikkat çeken kefiye detayı

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Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.



New Mexico'daki Spaceport tesisine iniş yapan "VSS Unity" yörünge altı aracından çıkan Atasever, "Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum." diyerek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu.

Daha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi.



Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin." diye konuştu.



Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı.



DİKKAT ÇEKEN KEFİYE DETAYI

Atasever'in göğsündeki cepte bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını çıkarırken, cebinde aynı zamanda kefiye taşıdığı da görüldü.

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