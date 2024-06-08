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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebliğ etti! Dört isme yeni büyükelçilik görevi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek bazı büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti. İşte göreve gelecek olan isimler...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 05:14 Güncelleme 09 Haziran 2024, 05:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebliğ etti! Dört isme yeni büyükelçilik görevi

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

İŞTE O İSİMLER
Buna göre, Büyükelçi ve Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Murat Salim Esenli'nin Meksiko Büyükelçisi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ın Hartum Büyükelçisi, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş'ın Zagreb Büyükelçisi ve Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç'in Pretoria Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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