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Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e veda

Kayseri'de dün SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı. Şehit Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için tören düzenlendi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:38 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:52
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda

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Kayseri'de dün eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Kahraman şehitlere veda!

KAHRAMAN ŞEHİTLERE VEDA
Şehit Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için tören düzenlendi.

KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu!


İKİ PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. MSB, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.


KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
MSB, şehit olan askerlerin kimliğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşlarımız Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen şehit olmuşlardır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacaktır." denildi.

YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotun şehit olduğu bildirildi.

Olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikatın sonucunda açıklığa kavuşacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.

EĞİTİM UÇAĞININ ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİ TAMAMLANDI
Kaza kırım ekibinin teknik çalışması tamamlandı.

Uçağın parçaları, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonlara yüklendi, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


Eğitim uçağının pilotları, mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ TARLADA ÇALIŞIYORDU: ÜZERİMİZE DÜŞMEMEK İÇİN YÖN DEĞİŞTİRDİ
Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.

İçer, şu ifadeleri kullandı:

"Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi."

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eğitim uçağı düşme anı kamerada!

Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü.


ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şehit düşen pilotlarla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamı âli olsun."

SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştüğü bölgeden ilk görüntülerSF-260D tipi bir eğitim uçağı düştüğü bölgeden ilk görüntüler

NASIL DÜŞTÜ?
SF-260D tipi eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü

İÇİNDE FIRLATMA KOLTUĞU YOK
A Haber canlı yayınında bütün pilotların bu tarz uçaklarla eğitim aldığını ifade eden Mühendis-Pilot Ahmet İzgi, "İçinde fırlatma koltuğu yok." dedi.

SF-260D tipi bir eğitim uçağıSF-260D tipi bir eğitim uçağı

EĞİTİM UÇAĞI KAÇ YOLCU ALIYOR?
Uçağın 2 yolcu ve bir pilot alabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.


UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
Kullanım amacı: Başlangıç Uçuş Eğitimi
Üretici firma: Agusta Westland
Motor tipi:1 EA LYCOMING AE10 - 540 - D4A5
Boş ağırlığı: 755 kg.
Azami kalkış ağırlığı: 1100 kg.
Üretim yılı: 1990
Yakıt kapasitesi: (Dahili-99lt.) (Harici-144lt.)
Yakıt tipi: 91 / 96 Oktanlı Benzin Emrc. 100 / 130 Oktanlı Benzin
Maksimum hız: 236 knot / 437 km/h
Havada kalma süresi: 7 saat
Azami irtifa: 26 000 ft.
Kapasite: 2 Yolcu, 1 Pilot
Uzunluk: 7.10 m.
Genişlik: 8.35 m.
Yükseklik: 2.41 m.
Lastik boyutları: Ana : 6.00 x 6 Burun : 5.00 x 5

Kayseride eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indiKayseride eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: "Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi"

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