90’ların yıldızı Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi

Evcimik'in çözüm önerilerinin başında "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde özel yetiştirilmiş personelden oluşan ve sadece hayvanları korunmasına odaklanmış özel ve özerk bir birim kurularak kısırlaştırma, denetim işleminin yapılması" konusu geliyor.

EVCİMİK'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Köpek ticaretinin sıkı denetimi, ruhsat verilmemesi, köpeklerin yüksek operasyonel kabiliyetlerle kısırlaştırılmaları, yakalanamayan köpekler için medikal kastrasyon yöntemi kullanılmasını da öneren Evcimik, "Mevcut yasanın uygulanmaması, belediyelerin görevlerini yerine getirmemesi, cezalarının etkili olmaması ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle bu sorunu yaşıyoruz. Eğer Hayvan Hakları Yasası düzgün bir şekilde uygulanabilseydi (topla, kısırlaştır, aşıla, bırak) hayvan popülasyonu bu kadar artmazdı ve bu konular konuşulmazdı. Cumhurbaşkanı'nın sahiplendirme başta olmak üzere seferberlik çağrısına destek veriyorum. Şayet seferberlik yapılacaksa, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirme şeklinde yol alınırsa STK'lar, sanatçılar, gönüllüler vs. hep bir elden destek verdiği sürece, bu sorun rahatlıkla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.