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90'ların yıldızı Yonca Evcimik'ten Başkan Erdoğan'a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi

Yonca Evcimik, beraberinde Avukat Çiğdem Kezer’le AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç’la görüşerek sokak hayvanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü. Evcimik, "STK'lar, sanatçılar, gönüllüler hep bir elden destek verdiği sürece bu sorunu topla-kısırlaştır-aşıla-bırak yönetimiyle çözebiliriz" dedi. Ayrıca Evcimik Başkan Erdoğan'a sorunla ilgili önerilerini sıraladığı bir mektup yazdı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:20
90’ların yıldızı Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi

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Kamuoyunda saldırgan sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik tartışma devam ederken, hayvan akları konusundaki çalışmalarıyla bilinen şarkıcı Yonca Evcimik, sorunun çözümü için tüm kesimlerin birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan'a çözüm önerilerini içeren bir mektup gönderen Evcimik, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle de görüştü.

Evcimik'in çözüm önerilerinin başında "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde özel yetiştirilmiş personelden oluşan ve sadece hayvanları korunmasına odaklanmış özel ve özerk bir birim kurularak kısırlaştırma, denetim işleminin yapılması" konusu geliyor.

Evcimik, sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasındaki en önemli faktör olan "üretim çiftliklerinin" kapatılmasını istiyor.

EVCİMİK'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Köpek ticaretinin sıkı denetimi, ruhsat verilmemesi, köpeklerin yüksek operasyonel kabiliyetlerle kısırlaştırılmaları, yakalanamayan köpekler için medikal kastrasyon yöntemi kullanılmasını da öneren Evcimik, "Mevcut yasanın uygulanmaması, belediyelerin görevlerini yerine getirmemesi, cezalarının etkili olmaması ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle bu sorunu yaşıyoruz. Eğer Hayvan Hakları Yasası düzgün bir şekilde uygulanabilseydi (topla, kısırlaştır, aşıla, bırak) hayvan popülasyonu bu kadar artmazdı ve bu konular konuşulmazdı. Cumhurbaşkanı'nın sahiplendirme başta olmak üzere seferberlik çağrısına destek veriyorum. Şayet seferberlik yapılacaksa, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirme şeklinde yol alınırsa STK'lar, sanatçılar, gönüllüler vs. hep bir elden destek verdiği sürece, bu sorun rahatlıkla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA 33 YIL ÖNCE ÇÖZÜLDÜ
Cadde ve sokaklarında sahipsiz hayvanlara rastlanmayan İtalya'da, bu konunun çözümünde zorunlu kısırlaştırma politikası, belediye destekli barınaklar ve çip takılması gibi uygulamaları getiren ve 1991'de kanunlaşan "281" numaralı yasa büyük rol oynuyor.

İtalya'da başıboş hayvan, güvenlik güçlerince veterinere götürülüyor. Sağlık taramasından geçirilen hayvanın çipi varsa sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Çipi olmayan hayvanlar ise bölge ya da yerel yönetimlerce fonlanan barınaklara ya da özel kuruluşların barınaklarına gönderiliyor. Hayvan, sahibi tarafından terk edilmişse veya sahibi ceza ödemeye razı olup hayvanı yine de almıyorsa, 60 günün sonunda başka biri tarafından gerekli uygunluk kontrolleri sonrasında sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar ise halkın yerel yönetimlere ödediği vergilerle fonlanan barınaklarda kalmaya devam ediyor.

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