Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye’ye geliyor! Çantasında neler var?

TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN DESTEK İSTİYORLAR Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri haline getirmek isteyen Suudi Arabistan , her şehir için farklı proje üretiyor. Bu projelerde de dünyada rüştünü ispatlamış Türk müteahhitlerinden destek istiyorlar.

SUUD BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bu kapsamda Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail'ın Türkiye 'ye geleceğini duyurdu. Suud Bakan'ın çantasında ülkedeki otoyol projeleri olacak.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin organizasyonunda Suudi firmalar ile Türkiye'de müteahhitlik işi yapan şirketlerin bir araya gelemesi amaçlanıyor.

Güngör, Temmuzdaki ziyarete Suudi Arabistan 'ın önde gelen firmalarının da katılmasının beklendiğini ifade etti.



Güngör, ayrıca Türk müteahhitlerinin geçmiş dönem alacaklarının da bu ziyarette masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'da iş yapan müteahhitlerin geçmişten kalan 1-1.5 milyar dolarlık bir alacağı olduğu bilinmekte. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan ziyarette bu konun da çözüm bulması bekleniyor.