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Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye'ye geliyor! Çantasında neler var?

Türkiye'nin son dönemde karşılıklı "lider diplomasisi" yürüterek siyasi ve diplomatik ilişkilerini geliştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik ihracatındaki hızlı artış dikkat çekiyor. Bu artışta Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Körfez turunun etkisi oldukça büyük. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, önümüzdeki Temmuz ayında yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu belirterek, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Suud Bakan'ın çantasında ülkedeki otoyol projeleri olacak.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:51 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:15
Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye’ye geliyor! Çantasında neler var?

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Türkiye'nin son dönemde karşılıklı "lider diplomasisi" yürüterek siyasi ve diplomatik ilişkilerini geliştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik ihracatındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

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Bu artıştaki en büyük etken ise Başkan Erdoğan'ın Körfez turunun ardından başlayan bahar havası. Başkan Erdoğan, Körfez turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan ile 5 mutabakat zaptı imzalamıştı.

Körfez turunun ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında birçok alanda yeni iş birlikleri doğdu. İnşaat alanında yapılan iş birlikleri de bu alanlardan birisi. Suudi Arabistan Türkiye'nin inşaat alanındaki faaliyetlerinden yararlanmak için kollarını sıvadı.



TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN DESTEK İSTİYORLAR
Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri haline getirmek isteyen Suudi Arabistan, her şehir için farklı proje üretiyor. Bu projelerde de dünyada rüştünü ispatlamış Türk müteahhitlerinden destek istiyorlar.

SUUD BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bu kapsamda Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Suud Bakan'ın çantasında ülkedeki otoyol projeleri olacak.

Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail.Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail.


Güngör, Temmuzdaki ziyarete Suudi Arabistan'ın önde gelen firmalarının da katılmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin organizasyonunda Suudi firmalar ile Türkiye'de müteahhitlik işi yapan şirketlerin bir araya gelemesi amaçlanıyor.


Güngör, ayrıca Türk müteahhitlerinin geçmiş dönem alacaklarının da bu ziyarette masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'da iş yapan müteahhitlerin geçmişten kalan 1-1.5 milyar dolarlık bir alacağı olduğu bilinmekte. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan ziyarette bu konun da çözüm bulması bekleniyor.

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