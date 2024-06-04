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Fransa Ulusal Meclisi'nde yine Filistin krizi çıktı! Vekiller Filistin renklerine büründü!

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Rachel Keke'nin Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açmasının ardından hükümete soru faslına ara verildi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 00:40 Güncelleme 05 Haziran 2024, 01:33
Fransa Ulusal Meclisi’nde yine Filistin krizi çıktı! Vekiller Filistin renklerine büründü!

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Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.

FRANSIZ MECLİSİ'NDE İSRAİL ZULMÜNE TEPKİ

LFI Partisi milletvekilleri oturuma Filistin bayrağı renklerinde kıyafetlerle katılırken, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) üyeleri Fransa bayrağı renklerinde atkı taktı.

MECLİS BAŞKANI OTURUMU DURDURDU

Soru faslı devam ettiği sırada LFI Milletvekili Keke, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışmasını göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Muhalif milletvekilleri Keke'yi alkışlarken, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet oturuma ara verdi.

15 GÜN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI

LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu da meclis oturumunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası almıştı.

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