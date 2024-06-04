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Türkiye'den Uruguay Parlamentosuna sert tepki: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa yok hükmündedir!

Türkiye, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddettiğini ve kınadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 17:46 Güncelleme 04 Haziran 2024, 17:53
Türkiye’den Uruguay Parlamentosuna sert tepki: 1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan yasa yok hükmündedir!

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Dışişleri Bakanlığı, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddettiğini ve kınadığını açıkladı.

'SOYKIRIMI TANIYAN YASA YOK HÜKMÜNDEDİR'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasanın başta 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafına ve yük hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım" olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz.

Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur. Uruguay Parlamentosunun ve hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez."

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