Sapık sucu Metin Şenay’a 293 yıl 6 ay hapis cezası!

Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen sapık yeniden hakim karşısına çıktı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuklu sanık Metin Şenay Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

SANIKTAN İĞRENÇ SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan sapık sucu Metin Şenay, "Duvardaki yazıları çocuklar yazmışlar ben dışarıdayken. Hatta döndüğümde kendilerine kızmıştım. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.

Metin Şenay okulun önünden kaçırdığı mağdur çocuğa ilişkin olarak suçu tek başıma üstlendiğini ifade ederek, "Diğer mağdurların ve ailelerinin kusur ve sorumlulukları mevcuttur" ifadelerini kullandı.

293 YIL 6 AY HAPİS

Savunmanın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Metin Şenay'ın 4 mağdur çocuğa karşı ayrı ayrı "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar", "cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.