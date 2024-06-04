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Sapık sucu Metin Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis cezası!

Son dakika haberi! İstanbul Bağcılar'da ses yalıtımlı odada 2019 ile 2023 yılları arasında çocukları istismar eden sapık sucu Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Metin Şenay hakkında 293 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sapık Şenay okulun önünden kaçırdığı mağdur çocuğa ilişkin olarak suçu tek başıma üstlendiğini ifade ederek, "Diğer mağdurların ve ailelerinin kusur ve sorumlulukları mevcuttur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 17:29 Güncelleme 04 Haziran 2024, 18:02
Sapık sucu Metin Şenay’a 293 yıl 6 ay hapis cezası!

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İstanbul Bağcılar'da ses yalıtımlı odada 2019 ile 2023 yılları arasında çocukları istismar eden sapık sucu Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Metin Şenay hakkında 293 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

331 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Metin Şenay'ın, 4 çocuğa karşı "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan iğrenç olayda su satıcısı Metin Şenay'ın 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ekiplerin Metin Şenay'ın iş yerinde yaptığı aramada; önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu saptadı.

Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen sapık yeniden hakim karşısına çıktı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuklu sanık Metin Şenay Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

SANIKTAN İĞRENÇ SAVUNMA
Duruşmada savunma yapan sapık sucu Metin Şenay, "Duvardaki yazıları çocuklar yazmışlar ben dışarıdayken. Hatta döndüğümde kendilerine kızmıştım. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.

Metin Şenay okulun önünden kaçırdığı mağdur çocuğa ilişkin olarak suçu tek başıma üstlendiğini ifade ederek, "Diğer mağdurların ve ailelerinin kusur ve sorumlulukları mevcuttur" ifadelerini kullandı.

293 YIL 6 AY HAPİS
Savunmanın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Metin Şenay'ın 4 mağdur çocuğa karşı ayrı ayrı "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar", "cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Sanık Metin Şenay ayrıca 1 milyon 687 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bağcılardaki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...Bağcılardaki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...

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