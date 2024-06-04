4 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizatörlerden 38'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.





Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu "KALKAN-23" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve 125 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 10'u tutuklandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 1'i tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."