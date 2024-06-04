Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek

Kararda, belediyenin insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini yapmadığı ve hizmet kusuru olduğu belirtildi. Dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, Balçova Belediyesi'nin de yaşanan olaydan sorumlu olduğu gerekçesiyle, Balçova Belediyesi'ni de davaya dahil ederek yerel mahkemenin kararını onadı.

KUSURU YARGI TESCİL ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan avukat Selman Eke, "Tazminat miktarının 1 TL veya 100 bin TL olması önemli değil. Önemli olan, bu dava sonucunda idarenin kusurunun sabit hale gelmesidir. İdarenin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği yargı tarafından tescil edildi. Bu benim için maddi boyutundan daha önemli ve değerli.