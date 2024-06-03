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Bakan Bayraktar duyurdu: Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nı zamanından önce hazır hale getireceklerini ve bu yıl Nahçıvan'a gazın Türkiye üzerinden ulaştırılacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 21:58 Güncelleme 03 Haziran 2024, 21:58
Bakan Bayraktar duyurdu: Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

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Bayraktar, 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin bütün dünyada takdir edildiğini belirten Bayraktar, ortaya koyulan işbirliğinin sadece iki ülkenin ekonomisine değil bölgeye, özellikle de Avrupa'nın enerji güvenliğine ve petrol piyasalarının daha dengeli olmasına katkı sağladığını anlattı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in ortaya koyduğu liderlikle Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında çok büyük projeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, hem bölgesel hem de küresel öneme sahip Bakü-Tiflis Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi projelerin uyum içinde çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını bildiren Bayraktar, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hattı zamanından önce hazır hale getireceğiz. Bu sene kış aylarında Nahçıvan'ın gazı Türkiye üzerinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, elektrik alanında da çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Azerbaycan, yenilenebilir kaynakları da çok güçlü bir ülke. Hazar denizindeki rüzgar kapasitesi, Nahçıvan'daki güneş kapasitesi sadece Türkiye'deki şirketleri değil, birçok uluslararası şirketi buraya çekiyor. Sadece kaynakların olması yetmiyor. Aynı zamanda pazarın ve talebin de olması lazım. O anlamda Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirini tamamlayıcı rolü var." şeklinde konuştu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektriğe talebin arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Biz elektrik enerjisini daha temiz yollardan üretmeyi hedefliyoruz. Hem Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirecek hem de çevremizdeki elektriği de Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya götürme ile alakalı ortak projeler geliştiriyoruz. İki ülke olarak bundan sonra yapacağımız oldukça geniş yelpazede projelerimiz var. Adım adım ve sistemli şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

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