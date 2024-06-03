Bakan Bayraktar duyurdu: Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

Yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını bildiren Bayraktar, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hattı zamanından önce hazır hale getireceğiz. Bu sene kış aylarında Nahçıvan'ın gazı Türkiye üzerinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, elektrik alanında da çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Azerbaycan, yenilenebilir kaynakları da çok güçlü bir ülke. Hazar denizindeki rüzgar kapasitesi, Nahçıvan'daki güneş kapasitesi sadece Türkiye'deki şirketleri değil, birçok uluslararası şirketi buraya çekiyor. Sadece kaynakların olması yetmiyor. Aynı zamanda pazarın ve talebin de olması lazım. O anlamda Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirini tamamlayıcı rolü var." şeklinde konuştu.