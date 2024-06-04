AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak

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AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısını Kızılcahamam'da yaptı. 3 gün süren AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek. Bu kapsamda çalışma ekibi kurulacak.

Ekip yalnızca mevcut çalışanlar üzerinden değil dışarıdan da seçilecek. "Sizi AK Parti olarak takip ediyoruz, size görev vermek istiyoruz" denilecek. Bilgisinden, tecrübesinden, bakış açsından faydalanılacak, gelecek vaat eden yeni nesle hitap eden parlak isimler siyasete kazandırılacak.