PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından değişim için düğmeye bastı. 3 gün süren ve Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:20
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısını Kızılcahamam'da yaptı.

3 gün süren AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi.

Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek. Bu kapsamda çalışma ekibi kurulacak.

Ekip yalnızca mevcut çalışanlar üzerinden değil dışarıdan da seçilecek. "Sizi AK Parti olarak takip ediyoruz, size görev vermek istiyoruz" denilecek. Bilgisinden, tecrübesinden, bakış açsından faydalanılacak, gelecek vaat eden yeni nesle hitap eden parlak isimler siyasete kazandırılacak.

YENİLİK VE DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kampın kapanış konuşmasında, "Hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor" sözünün ışığında hem söylem hem de kişiler bazında yenilik, değişim ve dönüşüm süreci başlayacak.

TÜRKİYE BULUŞMALARI
Öte yandan AK Parti, 2025 yılının ekim ayında, olağan kongresini yapmaya hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Süreç bu sonbaharda ilçe kongreleri ile başlayacak. Parti, kongreye giderken altyapısı Türkiye Buluşmaları ile doldurulacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak buluşmalar Ekim 2024'te sona erecek.

Proje kapsamında, geniş bir istişare ağı kurulurken, politikalar da tartışılacak. Yoğun saha çalışmasının yanı sıra e-teşkilat modelinin kurulması da değerlendirilecek. Yeni dönemde yapay zekâ etkin kullanılacak. Seçmene verilecek mesajlar dijital dünyanın diline uygun haline getirilecek.

AK Parti değişim için düğmeye bastı! 3 günlük kampta hangi konular ele alındı? Başkan Erdoğan kararlı: Koltuk değişimi değil paradigma değişimiAK Parti değişim için düğmeye bastı! 3 günlük kampta hangi konular ele alındı? Başkan Erdoğan kararlı: Koltuk değişimi değil paradigma değişimi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
SON DAKİKA