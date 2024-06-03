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AK Parti değişim için düğmeye bastı! 3 günlük kampta hangi konular ele alındı? Başkan Erdoğan kararlı: Koltuk değişimi değil paradigma değişimi

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından değişim için düğmeye bastı. 3 gün süren ve Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda seçimin detaylı muhasebesi yapıldı. Kulislerde Başkan Erdoğan değişimi koltuk değişikliği olarak değil, paradigma değişikliği olarak gördüğü bilgisi öne çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 10:32 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:13
AK Parti değişim için düğmeye bastı! 3 günlük kampta hangi konular ele alındı? Başkan Erdoğan kararlı: Koltuk değişimi değil paradigma değişimi

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"Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" sözleriyle Başkan Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında çok samimi bir özeleştiride bulunmuştu.

Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi?

Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Başkan Erdoğan "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti. Bu önemli mesajların ardından parti içinde değişim için düğmeye basıldı.

Seçim analizini yapmak amacıyla parti içinde çok sayıda kapsamlı analiz ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan.Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

KIZILCAHAMAM'DA 3 GÜNLÜK KAMP
Geçtiğimiz günlerde ise AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısını Kızılcahamam'da yaptı. 3 gün süren kampta seçimin detaylı analizi başta olmak üzere Meclis ve bakanlıkların çalışmaları da ayrı ayrı ele alındı.

DEĞİŞİM SÜRECİ 1 YILA YAYILACAK
Kızılcahamam kampından yansıyan bilgilere göre; partideki ve kabinedeki değişim süreci 1 yıla yayılacak. Ekim ayında başlayacak olan kongre sürecinin önümüzdeki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Kabine değişikliğinin de buna paralel olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kızılcahamam kampındaki sunumların bir kısmının seçimlerin neden kaybedildiğine ilişkin tespitlerden oluştuğu öğrenilirken, sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışmaların da gündemde de olduğu öğrenildi.

BİRÇOK KOLDAN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Bu anlamda birkaç koldan çalışmalar yürütülüyor. Hükümet kanadında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, partide ise Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı bir çalışma söz konusu.

Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki revizyon üzerinde çalışılıyor.

Efkan Ala ise Strateji Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda "reform" hazırlıklarını yürütüyor. Efkan Ala, yeni süreci 2028'e kadar tamamlanacak bir reform süreci olarak tanımlamıştı.

İKİLİ GÖRÜŞMELERE DEVAM
Bu çalışmalardan bağımsız olarak Başkan Erdoğan ise ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ayrıca fikrine önem verdiği kişilerin de görüşlerine başvuruyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre; Başkan Erdoğan'ın soruna çok daha köklü bakıyor. Bir değişim ihtiyacı olduğunu görüyor ama bunu kabinede ve partide koltuk değişikliği ile sınırlı tutmuyor. Değişimi bir felsefeye, bir perspektife oturtmayı düşünüyor. O nedenle daha köklü olan bir "paradigma değişimi" üzerinde kafa yoruyor.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Erdoğan'ın kabinede ve partide değişimde kararlı olduğu ifade ediliyor. Erdoğan'ın, bu değişimin paradigma değişikliğine uygun olarak yapılmasının doğru olacağı kanaatinde olduğu ifade ediliyor. Yani Başkan Erdoğan değişimi koltuk değişikliği olarak değil, paradigma değişikliği olarak görüyor.

KÜRESEL BİR MODEL
Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin haberine göre; AK Parti'deki değişim çabaları yalnızca iç politika ile de sınırlı değil. Çizilen yol haritasının bir ayağını da küresel bir çıkış arayışı oluşturuyor. Bu anlamda 'değişim için değişim' olmayacak. AK Parti'nin değerleri üzerine inşa edilecek bir paradigma değişikliği olacak.

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