AK Parti değişim için düğmeye bastı! 3 günlük kampta hangi konular ele alındı? Başkan Erdoğan kararlı: Koltuk değişimi değil paradigma değişimi

"Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" sözleriyle Başkan Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında çok samimi bir özeleştiride bulunmuştu.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Başkan Erdoğan "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti. Bu önemli mesajların ardından parti içinde değişim için düğmeye basıldı.