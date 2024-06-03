AK Parti değişim için düğmeye bastı! 3 günlük kampta hangi konular ele alındı? Başkan Erdoğan kararlı: Koltuk değişimi değil paradigma değişimi

DEĞİŞİM SÜRECİ 1 YILA YAYILACAK
Kızılcahamam kampından yansıyan bilgilere göre; partideki ve kabinedeki değişim süreci 1 yıla yayılacak. Ekim ayında başlayacak olan kongre sürecinin önümüzdeki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Kabine değişikliğinin de buna paralel olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kızılcahamam kampındaki sunumların bir kısmının seçimlerin neden kaybedildiğine ilişkin tespitlerden oluştuğu öğrenilirken, sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışmaların da gündemde de olduğu öğrenildi.
BİRÇOK KOLDAN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Bu anlamda birkaç koldan çalışmalar yürütülüyor. Hükümet kanadında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, partide ise Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı bir çalışma söz konusu.
Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki revizyon üzerinde çalışılıyor.
Efkan Ala ise Strateji Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda "reform" hazırlıklarını yürütüyor. Efkan Ala, yeni süreci 2028'e kadar tamamlanacak bir reform süreci olarak tanımlamıştı.
İKİLİ GÖRÜŞMELERE DEVAM
Bu çalışmalardan bağımsız olarak Başkan Erdoğan ise ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ayrıca fikrine önem verdiği kişilerin de görüşlerine başvuruyor.
Kulislerde dolaşan bilgilere göre; Başkan Erdoğan'ın soruna çok daha köklü bakıyor. Bir değişim ihtiyacı olduğunu görüyor ama bunu kabinede ve partide koltuk değişikliği ile sınırlı tutmuyor. Değişimi bir felsefeye, bir perspektife oturtmayı düşünüyor. O nedenle daha köklü olan bir "paradigma değişimi" üzerinde kafa yoruyor.
PARADİGMA DEĞİŞİMİ
Erdoğan'ın kabinede ve partide değişimde kararlı olduğu ifade ediliyor. Erdoğan'ın, bu değişimin paradigma değişikliğine uygun olarak yapılmasının doğru olacağı kanaatinde olduğu ifade ediliyor. Yani Başkan Erdoğan değişimi koltuk değişikliği olarak değil, paradigma değişikliği olarak görüyor.
KÜRESEL BİR MODEL
Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin haberine göre; AK Parti'deki değişim çabaları yalnızca iç politika ile de sınırlı değil. Çizilen yol haritasının bir ayağını da küresel bir çıkış arayışı oluşturuyor. Bu anlamda 'değişim için değişim' olmayacak. AK Parti'nin değerleri üzerine inşa edilecek bir paradigma değişikliği olacak.