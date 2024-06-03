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Türkiye ile ABD arasında "Gazze" teması! Kılıç ile Sullivan görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Gazze oldu.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 21:59 Güncelleme 03 Haziran 2024, 21:59
Türkiye ile ABD arasında Gazze teması! Kılıç ile Sullivan görüştü

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

GAZZE GÜNDEMDE
Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.

TERÖRLE MÜCADELE
Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

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