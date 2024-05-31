Son dakika: Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Biden’ın duyurduğu ’3 aşamalı ateşkes’ odaklı Gazze planı masada

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e arka çıkarak kana boğduğu Gazze için 'barış havarisi' kesildi.



Soykırımcı İsrail'le "Hamas'sız Gazze" planları yapan ABD, Netanyahu'nun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu.



Biden, "İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak" dedi.