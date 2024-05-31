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Son dakika: Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Biden'ın duyurduğu '3 aşamalı ateşkes' odaklı Gazze planı masada

Son dakika haberi.... Ankara - Washington hattında kritik bir temas gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi telefonda görüştü. Bilindiği üzere Biden, terör devleti İsrail'in sunduğu 3 aşamalı ateşkes planını Beyaz Saray'dan duyurmuştu. Teklifte 'Hamas'sız Gazze' planı da yer alıyor.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 21:11 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 22:49
Son dakika: Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Biden’ın duyurduğu ’3 aşamalı ateşkes’ odaklı Gazze planı masada

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e arka çıkarak kana boğduğu Gazze için 'barış havarisi' kesildi.

Soykırımcı İsrail'le "Hamas'sız Gazze" planları yapan ABD, Netanyahu'nun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu.

Biden, "İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak" dedi.

ABD ve soykırımcı İsrailden yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden barış havarisi kesildi: Hamassız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planıABD ve soykırımcı İsrailden yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden barış havarisi kesildi: Hamassız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı

ABD İLE GAZZE ZİRVESİ

Gelişmeye müteakip Ankara - Washington hattında kritik bir zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.



Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.



Öte yandan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bugün (31 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi üçüncü toplantısının hazırlıkları ele alındığı belirtildi.

KURTİ İLE ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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