Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine New York polisi saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci A Haber’e konuştu





AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz." ifadesini kullandı.





İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber'de anlattı

A Haber canlı yayınına katılan AA foto muhabiri Fatih Aktaş yaşadığı saldırıya dair detayları anlattı. Aktaş "Cuma günü Brooklyn Müzesi önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Filistin topraklarında yaşattığı soykırıma tepki için toplandı.Refah kentindeki kampa saldırı düzenlenmişti ve bu saldırıya protesto etmek isteyen vatandaşların polisin sert müdahalesiyle karşı karşı kaldı. Bende burada bu gösteriyi görüntülemek için bulunuyordum." dedi.





"Polislerden bir tanesi yerde bulunan göstericilerden bir tanesinin yüzüne defalarca yumruk atarak kanlar içerisinde bıraktı. Bu göstericiyi görüntülemek isterken başka bir polis memuru beni oradan uzaklaştırmak için çok sert bir müdahalede bulundu ve elimde kamera bulunduğu için karşılık veremedim sırt üstü yere düştüm.Başka bir polis memurunun ve protestocuların yardımı ile yerden kalktım."