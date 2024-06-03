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Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine New York polisi saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci A Haber'e konuştu

ABD'de Filistin'e destek gösterilerini görüntüleyen Türk gazeteci saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek saldırıya tepkisini gösterdi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz" dedi. Saldırıya uğrayan AA foto muhabiri Fatih Aktaş yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 03:55 Güncelleme 04 Haziran 2024, 04:23
Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine New York polisi saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci A Haber’e konuştu

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ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert darbesine maruz kaldı.


Aktaş, Brooklyn'deki protestolarda polisin göstericilere karşı şiddetli müdahalesini görüntülemeye çalışırken polis şiddetine uğradı.



Bir gazeteci tarafından çekilen video kaydında, gösterileri fotoğraflamaya çalışırken bir polis memurunun şiddetli itmesi sonucu Aktaş'ın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.



AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz." ifadesini kullandı.



İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber'de anlattı


A Haber canlı yayınına katılan AA foto muhabiri Fatih Aktaş yaşadığı saldırıya dair detayları anlattı. Aktaş "Cuma günü Brooklyn Müzesi önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Filistin topraklarında yaşattığı soykırıma tepki için toplandı.Refah kentindeki kampa saldırı düzenlenmişti ve bu saldırıya protesto etmek isteyen vatandaşların polisin sert müdahalesiyle karşı karşı kaldı. Bende burada bu gösteriyi görüntülemek için bulunuyordum." dedi.



"Polislerden bir tanesi yerde bulunan göstericilerden bir tanesinin yüzüne defalarca yumruk atarak kanlar içerisinde bıraktı. Bu göstericiyi görüntülemek isterken başka bir polis memuru beni oradan uzaklaştırmak için çok sert bir müdahalede bulundu ve elimde kamera bulunduğu için karşılık veremedim sırt üstü yere düştüm.Başka bir polis memurunun ve protestocuların yardımı ile yerden kalktım."



"Basın mensubu olduğum belli kartım var boynumda, elimde kameram var ve buna rağmen şiddet gördüm.Ağzı yüzü kanlar içerisinde kalan protestocuyu görüntülememem için beni orada çok sert şekilde engelleme çalıştı. Resmi yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi."

"Olay ortaya çıkar çıkmaz geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ve yöneticilerime aynı zamanda size de arkamda durdukları için teşekkür ederim."

ABD polisinden skandal! Filistine destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Partiden sert tepkiABD polisinden skandal! Filistine destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Partiden sert tepki
ABD polisinden skandal! Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti'den sert tepki

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