ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki

Diğer bir polis ve meslektaşlarının yardımıyla ayağa kalkıp görevine devam ettiğini ve olayın sıcaklığı ile yaralanmaları fark etmediğini belirten Aktaş, gösterilerden sonra dirseğinde morarma olduğunu ve ağrılar hissettiğini söyledi.
Aktaş, "O an yere kafamı da vurabilirdim, o zaman daha ağır sonucu olurdu. Barışçıl eylem yapan göstericilere şiddetli polis müdahalesinden ben de nasibimi aldım." ifadelerini kullandı.
AA FOTO MUHABİRİ FATİH AKTAŞ
New York'un Brooklyn kentindeki müze önünde 31 Mayıs'ta Filistin lehine protesto düzenleyen göstericilere polis sert müdahalede bulunmuştu.
Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etmiş, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet onlarca Filistin destekçisini gözaltına alırken, polis memurlarının bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı anlar objektiflere yansımıştı.
Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzünün kanlar içinde kaldığı görülmüştü.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz. Anadolu Ajansının, mazlum Filistin halkına yönelik uluslararası duyarlılığı aktarıyor olmasından gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesine ve AA foto muhabiri Fatih Aktaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUNDAN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldığını belirtti.
Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz."