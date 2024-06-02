ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki



Diğer bir polis ve meslektaşlarının yardımıyla ayağa kalkıp görevine devam ettiğini ve olayın sıcaklığı ile yaralanmaları fark etmediğini belirten Aktaş, gösterilerden sonra dirseğinde morarma olduğunu ve ağrılar hissettiğini söyledi.

Aktaş, "O an yere kafamı da vurabilirdim, o zaman daha ağır sonucu olurdu. Barışçıl eylem yapan göstericilere şiddetli polis müdahalesinden ben de nasibimi aldım." ifadelerini kullandı.