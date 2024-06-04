SF-260D uçağı teknik özellikleri neler? SF-260D tipi eğitim uçağı hangi ülkeye ait? Kayseri’de eğitim uçağı neden düştü?

MSB AÇIKLADI: SF-260D TİĞİ EĞİTİM UÇAĞI



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı