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SF-260D uçağı teknik özellikleri neler? SF-260D tipi eğitim uçağı hangi ülkeye ait? Kayseri'de eğitim uçağı neden düştü?

Kayseri'de bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren bir askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi eğitim uçağımız, henüz bilinmeyen bir sebeple kaza kırıma uğramıştır." ifadelerini kullandı. Peki, SF-260D uçağı teknik özellikleri neler? SF-260D tipi eğitim uçağı hangi ülkeye ait? Kayseri'de eğitim uçağı neden düştü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:35 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:43
SF-260D uçağı teknik özellikleri neler? SF-260D tipi eğitim uçağı hangi ülkeye ait? Kayseri’de eğitim uçağı neden düştü?

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Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Mürettebattan haber alınamıyor. Peki, Kayseri'de eğitim uçağı neden düştü? SF-260D uçağı teknik özellikleri neler? SF-260D tipi eğitim uçağı hangi ülkeye ait? İşte konu hakkında merak edilenler...

SF-260D uçağı teknik özellikleri neler? SF-260D tipi eğitim uçağı hangi ülkeye ait?

SF.260, İtalyan uçak tasarımcısı Stelio Frati tarafından tasarlandı ve üretim çalışması ilk olarak Milano merkezli havacılık üreticisi Aviamilano tarafından gerçekleştirildi.

1990 yılında Türk Hava Kuvvetleri 40 uçak siparişi verdi. İlk altısı İtalya'da, geri kalan 34'ü ise Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından lisanslı olarak üretildi. Uçakların tamamı eğitim amaçlı kullanılıyor.

SF.260D – SF.260M'ye benzer gövde ve aerodinamik iyileştirmelere sahip geliştirilmiş sivil versiyon. SF.260C değiştirildi. 1985'te tanıtıldı.

MSB AÇIKLADI: SF-260D TİĞİ EĞİTİM UÇAĞI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı



UÇAK KAÇ YOLCU ALIYOR?

Uçağın 2 yolcu ve bir pilot alabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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