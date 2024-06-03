Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde

Şehirlerdeki hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvanların kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Bakanlık, sahipsiz hayvanların belediyelerce dijital kimliklendirme ile HAYBİS veri tabanında kayıt altına alma işlemlerinin yoğunlaştırılmakta olduğuna dikkat çekti. Sahiplenilmiş hayvanlarında kayıt altına alınıp takibinin de devam ettiğine işaret eden Bakanlık, dijital kimliklendirme ile PETVET sisteminde kayıtların tutulmakta olduğunu kaydetti.
BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA
Sokak hayvanları popülasyonunun kontrolüne ilişkin aksaklıklara da vurgu yapan Bakanlık, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmekten belediyelerin sorumlu olduğuna dikkat çekti.
"Kısırlaştırma sayısının artarak popülasyon kontrolünün sağlanması hüküm kapsamındaki iş ve işlemlerin yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesine bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakanlık, sorunun çözümünde kritik görevin belediyelerde olduğunu vurgu yaptı.
Belediyelerin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyelerinin ise binde üç kaynak ayırması gerekliliğine dikkat çeken Bakanlık, ayrılan bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini de anımsattı.
SOKAKLARDAKİ HAYVAN SAYISI AZALTILAMIYOR
Bakanlık sokak köpekleri sorunun çözülememesinin nedenine ilişkin acı tabloyu şu ifadelerle anlattı:
"Yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da ilgili kanun maddesi gereğince alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısı azaltılamamaktadır."