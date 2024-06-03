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Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde

Başıboş köpek sorunu yüzünden vatandaşlar sokağa çıkmaya korkar oldu. Meclis başıboş köpek sorununu çözmeye çalışırken yeni formüller de gündeme geliyor. Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 07:55 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:16
Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde

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Şehirlerdeki hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvanların kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Bakanlık, sahipsiz hayvanların belediyelerce dijital kimliklendirme ile HAYBİS veri tabanında kayıt altına alma işlemlerinin yoğunlaştırılmakta olduğuna dikkat çekti. Sahiplenilmiş hayvanlarında kayıt altına alınıp takibinin de devam ettiğine işaret eden Bakanlık, dijital kimliklendirme ile PETVET sisteminde kayıtların tutulmakta olduğunu kaydetti.



BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA
Sokak hayvanları popülasyonunun kontrolüne ilişkin aksaklıklara da vurgu yapan Bakanlık, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmekten belediyelerin sorumlu olduğuna dikkat çekti.


"Kısırlaştırma sayısının artarak popülasyon kontrolünün sağlanması hüküm kapsamındaki iş ve işlemlerin yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesine bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakanlık, sorunun çözümünde kritik görevin belediyelerde olduğunu vurgu yaptı.

Belediyelerin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyelerinin ise binde üç kaynak ayırması gerekliliğine dikkat çeken Bakanlık, ayrılan bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini de anımsattı.

SOKAKLARDAKİ HAYVAN SAYISI AZALTILAMIYOR
Bakanlık sokak köpekleri sorunun çözülememesinin nedenine ilişkin acı tabloyu şu ifadelerle anlattı:

"Yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da ilgili kanun maddesi gereğince alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısı azaltılamamaktadır."


YENİ FORMÜL GÜNDEMDE
Bakanlık, uyutma tartışmalarının yaşandığı süreçte sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için "mobil kısırlaştırma" üniteleri formülünü gündeme getirdi. Bakanlık, "geçici kısırlaştırma üniteleri kurulması ile çalışma usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmelik taslak çalışması Bakanlığımızca yürütülmektedir" dedi.

Çalışmaya göre; özel geçici kısırlaştırma ünitelerinin kurulması ve kriterlerinin belirlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olacak. Geçici kısırlaştırma merkezlerinde; elektrik ve su kullanım belgeleri ve tesisatları, ameliyat masası, ameliyatlar için özel ışık kaynağı, Aşık ilaç için buzdolabı, Etüv(alet ve ekipman sterilizasyonu için) gibi ameliyathanede bulunması gereken her türlü teknik araç gereçlerin bulundurulması zorunlu olacak.



YASAKLI IRKLAR
Ak Parti'nin yaptığı çalışmada saldırgan ve tehlikeli ırktan olan sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik düzenlemenin yer alması beklenirken, Tarım Bakanlığı, "tehlike arzeden yasaklı ırkların; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" olarak belirlendiğini kaydetti.

ÇOCUK PARKINA SOKULAMAZ
Bakanlık yasaklı arkların sosyal hayatı kısıtlamaması için; ağızlık ve tasmasız dolaştırılmaması, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulmamaları konusunda denetimlerin de yapıldığını belirtti.



KUDUZ SORUNU
Bakanlık, sayısı katlanarak artan kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, her yıl Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde kedi ve köpekler için ülkesel aşılama programı uygulandığını bildirdi.

Sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere aşı desteği sağlandığına dikkat çeken Bakanlık, kuduzla mücadelede oral aşı uygulamasını da yürüttüklerini ifade etti. Son üç yılda 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana 4,5 milyon adet aşılı yem atıldığına vurgu yapan Bakanlık, 2023 yılı sonbaharında başlattıkları çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 132 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda oral aşı atım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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