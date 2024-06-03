Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde



YENİ FORMÜL GÜNDEMDE

Bakanlık, uyutma tartışmalarının yaşandığı süreçte sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için "mobil kısırlaştırma" üniteleri formülünü gündeme getirdi. Bakanlık, "geçici kısırlaştırma üniteleri kurulması ile çalışma usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmelik taslak çalışması Bakanlığımızca yürütülmektedir" dedi.



Çalışmaya göre; özel geçici kısırlaştırma ünitelerinin kurulması ve kriterlerinin belirlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olacak. Geçici kısırlaştırma merkezlerinde; elektrik ve su kullanım belgeleri ve tesisatları, ameliyat masası, ameliyatlar için özel ışık kaynağı, Aşık ilaç için buzdolabı, Etüv(alet ve ekipman sterilizasyonu için) gibi ameliyathanede bulunması gereken her türlü teknik araç gereçlerin bulundurulması zorunlu olacak.





YASAKLI IRKLAR

Ak Parti'nin yaptığı çalışmada saldırgan ve tehlikeli ırktan olan sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik düzenlemenin yer alması beklenirken, Tarım Bakanlığı, "tehlike arzeden yasaklı ırkların; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" olarak belirlendiğini kaydetti.



ÇOCUK PARKINA SOKULAMAZ

Bakanlık yasaklı arkların sosyal hayatı kısıtlamaması için; ağızlık ve tasmasız dolaştırılmaması, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulmamaları konusunda denetimlerin de yapıldığını belirtti.