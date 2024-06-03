Yargıtay’dan küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz kararı: Cezası onandı gözler HSK’da

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Aynı zamanda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından Gündüz hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi. Gündüz hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerce yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan rapor HSK'ya sunuldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince "mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte" paylaşımlar yaptığı belirtilerek Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

MAHKEME 8 BİN 840 LİRA PARA CEZASIYLA CEZALANDIRDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada toplam 8 bin 840 lira para cezasıyla cezalandırıldı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZAYI ARTIRDI

İlk derece mahkemesinin kararı mağdurların avukatları tarafından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını belirterek cezasını artırdı. Mahkeme, Gündüz hakkında verilen cezanın adli para karşılığının 9 bin 700 lira olduğunu kaydetti.

HEM GÖREVE İADE HEM DE ENFLASYON FARKIYLA PARA İSTEDİ

HSK tarafından meslekten ihraç edilen trol savcı, verilen ihraç kararının iptali talebiyle Danıştay'da göreve iade davası açtı. Göreve iade talebinin yanı sıra yoksun kaldığı parasal haklarının enflasyon farkıyla birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesini talep etti.