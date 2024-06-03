Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! İkinci Gabar: Kör Kandil! Yeni müjdeler bekleniyor

İKİNCİ GABAR TPAO mühendis ve elemanlarının yoğun olarak çalıştığı Şırnak , Hakkâri ve Van üçgeninde yer alan Kör Kandil Dağı bölgesinde de Gabar'a benzer zengin petrol rezervinin olduğu belirtilirken, bölgeden müjdeler bekleniyor. Kör Kandil bölgesi içerisinde yer alan Van'ın Çatak ilçesi kırsalında yeni rezervler de bulundu. TPAO tarafından bölgede sondaj çalışmaları başlatılırken, yeni keşif kuyuları da açılıyor.

SUR'DA SONDAJ

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Diyarbakır'ın Sur ilçesi sınırları içinde petrol arayacak. Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'ın Sur İlçesi Alçık Mahallesi sınırları içerisindeki 50 bin metrekarelik alanda tespit kuyusu açılacak. Sarıca-1 tespit kuyusunun Döner (Rotary) Sondaj Tekniği ile açılacağı belirtilirken, kuyunun sismik çalışmalar sonucunda açılacağı ve bu alandaki petrol varlığının belirleneceği bildirildi. Yetkililer, 9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesinin amaçlandığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı.

Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.

Türkiye, ilk milli sondaj gemisi Fatih ile birlikte 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 kuyusunda derin deniz sondaj çalışmalarına başladı.

21 Ağustos 2020 tarihinde ise müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milli imkanlarla ilk derin deniz doğal gaz keşfi gerçekleştirildi. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye; daha sonra filosuna 'Kanuni', 'Yavuz' gemilerini de ekleyerek sondajlarını sürdürdü.