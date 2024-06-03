Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! İkinci Gabar: Kör Kandil! Yeni müjdeler bekleniyor

Güneydoğu'daki 'Kör Kandil' bölgesinin terörden temizlenmesinin ardından, TPAO tarafından petrol arama çalışmalarına başladı. Sondaj vurulmaya ve rezerv kuyular açılmaya başlanan bölgede yüksek miktarda petrol rezervinin olduğu belirtiliyor.
Güneydoğu'daki 'Kör Kandil' bölgesinin terörden temizlenmesinin ardından, TPAO tarafından petrol arama çalışmalarına başladı. Sondaj vurulmaya ve rezerv kuyular açılmaya başlanan bölgede yüksek miktarda petrol rezervinin olduğu belirtiliyor.
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE BAŞLADI
Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının önünü açan kritik hamleleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak döneminde atılan çalışamalar ile hayata geçirildi.
O gün temelleri atılan bu çalışmaların bugün meyveleri toplanıyor. Gabar Dağı'nda açılan kuyulardan çıkan petrol ekonomiye kazandırılırken, bölgedeki farklı noktalarda da benzer bir kazanımın sağlanması amaçlanıyor.
TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Irak-İran'a sınırı olan Şırnak, Hakkâri ile Van'ın kesiştiği stratejik bir noktada yer alan ve yıllarca terör nedeniyle gidilemeyen Kör Kandil Dağı bölgesi güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla terörden temizlendi.
Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımlı bölgede TPAO, petrol kuyusu açılmadan önce sismik araştırmalar gerçekleştirdi. Yakın çevredeki kuyulardan alınan veriler doğrultusunda, hesaplar ve muhtemel rezerv rakamının ardından kuyu açma çalışmalarına başlandı.
İKİNCİ GABAR
TPAO mühendis ve elemanlarının yoğun olarak çalıştığı Şırnak, Hakkâri ve Van üçgeninde yer alan Kör Kandil Dağı bölgesinde de Gabar'a benzer zengin petrol rezervinin olduğu belirtilirken, bölgeden müjdeler bekleniyor. Kör Kandil bölgesi içerisinde yer alan Van'ın Çatak ilçesi kırsalında yeni rezervler de bulundu. TPAO tarafından bölgede sondaj çalışmaları başlatılırken, yeni keşif kuyuları da açılıyor.
SUR'DA SONDAJ
Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Diyarbakır'ın Sur ilçesi sınırları içinde petrol arayacak. Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'ın Sur İlçesi Alçık Mahallesi sınırları içerisindeki 50 bin metrekarelik alanda tespit kuyusu açılacak. Sarıca-1 tespit kuyusunun Döner (Rotary) Sondaj Tekniği ile açılacağı belirtilirken, kuyunun sismik çalışmalar sonucunda açılacağı ve bu alandaki petrol varlığının belirleneceği bildirildi. Yetkililer, 9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesinin amaçlandığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN ENERJİ YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?
Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı.
Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.
Türkiye, ilk milli sondaj gemisi Fatih ile birlikte 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 kuyusunda derin deniz sondaj çalışmalarına başladı.
21 Ağustos 2020 tarihinde ise müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milli imkanlarla ilk derin deniz doğal gaz keşfi gerçekleştirildi. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye; daha sonra filosuna 'Kanuni', 'Yavuz' gemilerini de ekleyerek sondajlarını sürdürdü.
Diğer keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı. Sondaj filosuna 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi de eklendi. Böylelikle Türkiye'nin hem Akdeniz hem de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarında filosundaki gemi sayısı 4'e yükselmiş oldu.
BERAT ALBAYRAK TEMELLERİNİ ATMIŞTI
Türkiye bu tarihi keşfi konuşurken geçmiş dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak yaptığı çalışmalarla bugünlerin temellerini atmıştı.
"SADECE DENİZDE DEĞİL KARADA DA ARAMALAR BAŞLADI"
Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmaları anlattığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde bugünler için yaptığı çalışmaları anlatmıştı.
Albayrak "Göreve geldiğimiz kara sahası üzerinde maden eve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullandı.
"HİKAYELER ÜRETİLİRKEN BİZ SAHAYA İNDİK"
Berat Albayrak ayrıca "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik." dedi.
Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı..
BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Türkiye'nin enerjide sevindiren haberle almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politikasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.
ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI
Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu.
Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.
"YILDA EN AZ 4 KUYU KAZACAĞIZ"
Albayrak, gemilerin hedefini de aynı toplantıda belirledi, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi.
"AYNI ŞEYİ YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEYENLER AHMAKLARDIR"
Tarihler Ekim 2017'yi gösterdiğinde Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.
Albayrak, ilk sondaj için tarih verdi, "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." dedi.