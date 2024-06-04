Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’na mesaj: En yakın zamanda tamamlanacak

Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerin olumlu sonuçlara öncülük etmesini dilediğini belirten Erdoğan , bu organizasyonun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin derinleşmesine vesile olması ve bölgenin barış ve istikrarına katkılar sunması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllara dayanan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımları ile taçlandırdığımız işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamamış, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmıştır. Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir. Bu konulardaki çalışmalarımızın çok yakında meyve vermesi şüphesiz Türkiye ve Azerbaycan'ın bir başka ortak başarısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası olarak ülkeler arasında siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik, askeri, savunma sanayisi, ulaştırma, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi enerji alanında da işbirliklerini daha da ileri seviyelere taşımak ve derinleştirmek arzusunda olduklarını kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: