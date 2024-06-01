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Daltonlar suç örgütüne operasyon: Yakalandılar

İstanbul'da "Daltonlar" diye bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda E.B. ile E.S'nin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 otomatik tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 14:36 Güncelleme 01 Haziran 2024, 14:40
Daltonlar suç örgütüne operasyon: Yakalandılar

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İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentin Başakşehir ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir iş yeri ile Kırıkkale'de bir otelin kurşunlaması olaylarına ilişkin, iki ilin emniyet müdürlükleri ortak çalışma yürüttü.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, kurşunlama olaylarını, "Daltonlar" diye bilinen suç örgütü üyeleri E.B. ile E.S'nin çalıntı motosikletle gerçekleştirdiğini belirledi.

Ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda E.B. ile E.S'nin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 otomatik tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin söz konusu şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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