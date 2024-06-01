Başkan Erdoğan İsrail’in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan Filistin sergisini gezdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Kampı'nda kurulan ve İsrail'in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan "Filistin" sergisini gezdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FİLİSTİN HASSASİYETİ

Sergide 4 video bulunduğu belirtilirken, 7 Ekim öncesi İsrail'in yıllardır süren zulmü, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik zalimane tavrı ve yaşanan acılar, Türkiye-Filistin dostluğu, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımları ve gerçekleşen protestolar ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesine yönelik tavrı anlatılmaktadır.