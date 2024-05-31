İstanbul Adliyesinde FETÖ oyununa izin yok! Gözaltında getirilen FETÖ şüphelisi eşinin yanına avukat olarak girmeye çalıştı

28 KİŞİ TUTUKLANDI İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltında getirilen eşinin yanına, kendisini avukat olarak tanıtıp girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

2 KİŞİ ZANLIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından 38 kişinin İstanbul Adliyesine sevk edildiği 10 Mayıs'ta şüpheliler arasında bulunan Kübra A'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işlemleri sürerken avukat olduğunu söyleyen 2 kişi, zanlıyla görüşmek istedi.

KADIN YAPILANMASINA YAKALANAN KÜBRA A'NIN EŞİ ÇIKTI

Bu sırada, şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine inceleme yapan polis ve adliyedeki güvenlik ekipleri, şahsın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltında getirilen Kübra A'nın eşi Mustafa A. olduğunu tespit etti.



Vatandaş girişinden adliyeye giren şüphelinin, avukatlık cübbesini baro odasından aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Mustafa A., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikte adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan 28 şüpheli arasında Kübra A'nın da olduğu öğrenildi.