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FETÖ'nün İstanbul'daki 'hanım eli' çöktü! Gaybubet evlerindeki 'kira oyunu' ve çocuklar: Poşet içinde 10 saniyede el değiştiren paralar

FETÖ ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, en ufak bir zafiyete mahal verilmiyor. Bu kapsamda FETÖ'nün İstanbul'daki kadın yapılanması çökertildi. Örgüt üyesi kadınların kalabalık meydanlarda poşet içinde sakladıkları paraları sarılarak birbirlerine vermeleri saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi. 28 kişinin tutuklandığı operasyonda 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 12:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 12:02
FETÖ’nün İstanbul’daki ’hanım eli’ çöktü! Gaybubet evlerindeki ’kira oyunu’ ve çocuklar: Poşet içinde 10 saniyede el değiştiren paralar 1

İstanbul'da FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

FETÖ’nün İstanbul’daki ’hanım eli’ çöktü! Gaybubet evlerindeki ’kira oyunu’ ve çocuklar: Poşet içinde 10 saniyede el değiştiren paralar 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

FETÖ’nün İstanbul’daki ’hanım eli’ çöktü! Gaybubet evlerindeki ’kira oyunu’ ve çocuklar: Poşet içinde 10 saniyede el değiştiren paralar 3

GAYBUBET EVLERİNDE KİRA OYUNU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi.

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