Teröristlerin finans kaynağına darbe! 1918 kişinin mal varlığı donduruldu!

Bu kapsamda, en etkin araçlardan biri Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 'da esasları düzenlenen mal varlığının dondurulması kararları öne çıkıyor.

Küresel anlamda terörizmle mücadelenin en önemli ayağını oluşturan finansmanın önlenmesi için tüm çalışmalar hassas bir şekilde sürdürülüyor.

Türkiye birçok alanda gerek PKK gerekse FETÖ ile mücadelesine devam ediyor.

Bu kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'nin ( BMGK ) terörizmin finansmanına ilişkin kararlaştırdığı yaptırımlara, uluslararası standartlara ve ülkenin terörizmin finansmanı risk profiline uygun şekilde 24 saat gibi kısa sürede yürürlüğe konuluyor.

Alınan kararlarla terör örgütünün tespit edilen finansal ağları için çok sayıda kişi veya kuruluşun mal varlıkları donduruluyor.

1918 KİŞİ VE KURULUŞ HAKKINDA MAL VARLIĞININ DONDURULMASI KARARI ALINDI

Buna göre, 2013-2024 yıllarında 490, yabancı ülke talepleriyle 96 ve yurt içi malvarlığının dondurulması işlemleriyle 1332 olmak üzere 1918 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Yurt içinde mal varlığı dondurulan 1332 kişi ve kuruluşun 655'inin FETÖ/PDY, 275'inin PKK/KCK, 259'unun DEAŞ ve El-Kaide, 11'inin El Nusra ve 132'sinin diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi.