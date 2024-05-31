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Teröristlerin finans kaynağına darbe! 1918 kişinin mal varlığı donduruldu!

Türkiye’nin en büyük milli güvenlik sorunu olan PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele her alanda devam ediyor. 2013 yılından bu yana terör iltisaklı 1918 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu. Türkiye'de bu kararlar sonucu 1086 taşınmaz hisse ve payı, 135 araç, 2 yat ve 162 şirket ile 1 milyar 105 milyon 818 bin 451 lira, 2 milyon 781 bin 123 dolar ve 339 bin 463 avro için dondurma kararı uygulandı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 13:09 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 13:30
Teröristlerin finans kaynağına darbe! 1918 kişinin mal varlığı donduruldu!

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Türkiye birçok alanda gerek PKK gerekse FETÖ ile mücadelesine devam ediyor.

Küresel anlamda terörizmle mücadelenin en önemli ayağını oluşturan finansmanın önlenmesi için tüm çalışmalar hassas bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, en etkin araçlardan biri Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da esasları düzenlenen mal varlığının dondurulması kararları öne çıkıyor.

24 SAAT İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Alınan kararlarla terör örgütünün tespit edilen finansal ağları için çok sayıda kişi veya kuruluşun mal varlıkları donduruluyor.

Bu kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörizmin finansmanına ilişkin kararlaştırdığı yaptırımlara, uluslararası standartlara ve ülkenin terörizmin finansmanı risk profiline uygun şekilde 24 saat gibi kısa sürede yürürlüğe konuluyor.

Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıkan tespitler doğrultusunda yurt içi mal varlığının dondurulması kararları uygulamaya alınıyor.

1918 KİŞİ VE KURULUŞ HAKKINDA MAL VARLIĞININ DONDURULMASI KARARI ALINDI
Buna göre, 2013-2024 yıllarında 490, yabancı ülke talepleriyle 96 ve yurt içi malvarlığının dondurulması işlemleriyle 1332 olmak üzere 1918 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Yurt içinde mal varlığı dondurulan 1332 kişi ve kuruluşun 655'inin FETÖ/PDY, 275'inin PKK/KCK, 259'unun DEAŞ ve El-Kaide, 11'inin El Nusra ve 132'sinin diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi.

Türkiye'de bu kararlar sonucu 1086 taşınmaz hisse ve payı, 135 araç, 2 yat ve 162 şirket ile 1 milyar 105 milyon 818 bin 451 lira, 2 milyon 781 bin 123 dolar ve 339 bin 463 avro için dondurma kararı uygulandı.

ABD İLE MÜŞTEREK ÇALIŞILIYOR

Türkiye, aynı zamanda, terörizme karşı uluslararası mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan ve 2001 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda birçok yabancı ülkeyle iş birliği halinde belirli kişi ve kuruluşlar hakkında mal varlığının dondurulması kararları alıyor. Bu kapsamda ABD ile müşterek çalışma sonucu son bir yılda iki mal varlığının dondurulması kararına imza atıldı.

TÜRKİYE'NİN FATF'IN GRİ LİSTESİNDEN ÇIKIŞINA İLİŞKİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Türkiye, gerek ulusal gerek uluslararası hukukun tanıdığı bütün meşru araçları kullanarak, küresel ve ülkesel boyutta terörizmle mücadelesini sürdürüyor.

Öte yandan Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin süreç devam ediyor. FATF, şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti. Söz konusu ziyaret, bu ayın ilk haftasında gerçekleşti.

FATF'ın, haziran ayının son haftasında yapılacak Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkması yönünde karar alması bekleniyor.

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