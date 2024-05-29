Katil İsrail, yaklaşık 8 aydır işgal altında tuttuğu Gazze topraklarında güvenli dediği bölgeleri de aralıksız ve alçakça bombalamaya devam ediyor.. Sivillerin son sığınağı olan Refah'ı da birkaç gün önce vuran ve evinden ve yurdundan edilmiş masum Filistinlileri diri diri yakan siyonist İsrail ordusu, kenti tüm gücüyle adeta ele geçirdi.Yaşanan onca trajik olaydan sonra kendini yazar olarak iddia eden Azra Kohen isimli şahıs Refah'ta yapılan zulüm için bir paylaşım bile yapmamasını eleştiren takipçisine skandal bir yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere İsrail, 3 gün önce Refah'ta çoluk çocuk demeden 45 kişiyi vicdansızca yakarak diri diri öldürmüştü.