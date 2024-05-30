FETÖ'nün İstanbul'daki 'hanım eli' çöktü! Poşet içinde 10 saniyede el değiştiren paralar... Taktik 'sarılma' suçüstü anı kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ 'nün güncel yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

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GAYBUBET EVLERİNDE KİRA OYUNU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi.