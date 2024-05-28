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Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, gazetecileri Roma'ya götüren Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Ayıplı zihniyetin defolu uygulaması. Belediye bütçesini savuruyorlar" dedi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:37 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 10:48
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, bu haftaki grup toplantımızın başında hepinizi selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Türk milleti ahlak ve adaleti hem de sanat ve kültürü eklemlemiştir. Fetihler kuşağı cihanı sarmış ve sarmalamıştır. Çağlardan biri kapanırken diğerinin kapısı açılmıştır.

Tarihi eselerin nasıl ki Türk milletinin tescil belgeleriyse fetihler de öyledir, öyle kalacaktır. Bizans hedeflerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde dolaştıran, proje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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