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Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | "Filistin devletini tanıyın" çağrısı!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, Meloni'nin ardından İrlanda Başbakanı Harris ile de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin diplomasisine Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store devam etti. Başkan Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:34 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 20:21
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!

İÇİNDEKİLER

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin için diplomasi temaslarını sürdürüyor.

MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FİLİSTİN'İ TANIYIN
Görüşmede İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıdığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, İtalya'nın da adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

İsrail Refah'ta katliam yapıyorİsrail Refah'ta katliam yapıyor

İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞMALI
Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALIN
Erdoğan, Meloni'ye İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

BİR GÖRÜŞME DE İRLANDA İLE
Başkan Erdoğan'ın Gazze diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Erdoğan, Meloni'nin ardından İrlanda Başbakanı Harris ile de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı.

Başkan Erdoğan İrlanda Başbakanı Harris ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.

NORVEÇ İLE FİLİSTİN DİPLOMASİSİ
Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan Norveç Başbakanı ile görüştü!

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Norveç'in Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.

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