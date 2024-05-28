MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi

"TÜRKİYE TÜM ALANDA NETİCELERE HAZIRLANACAK" MGK'da ilk kez ele alınan yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekildiği belirtildi.





MGK bildirisinin yedinci maddesini oluşturan konu başlığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yapay zekâ alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir."

