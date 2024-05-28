MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı.
MGK'DA KRİTİK KONULAR ELE ALINDI!
Beştepe'de gerçekleşen ve yaklaşık dört saat süren toplantıda terörle mücadeleden, Ukrayna-Rusya savaşına ve Azerbaycan-Ermenistan meselesi gibi bir çok kritik konu başlıkları ele alındı.
BİR İLK!
Kritik toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 'yapay zeka' maddesi ise dikkat çekti.
"TÜRKİYE TÜM ALANDA NETİCELERE HAZIRLANACAK"
MGK'da ilk kez ele alınan yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekildiği belirtildi.
MGK bildirisinin yedinci maddesini oluşturan konu başlığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Yapay zekâ alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir."