Zeytinburnu’nda hesap ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı

Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan iş yerine rast gele ateş ederek kaçtı.

Hesap ödemek istemeyen müşteri kurşun yağdırdı! İşte o anlar...

Zeytinburnu 'nda bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken saldırganın kaçış anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında yaşandı. İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.