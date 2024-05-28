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Zeytinburnu’nda hesap ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı

Zeytinburnu’nda bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan iş yerine rast gele ateş ederek kaçtı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 22:01 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 22:01
Zeytinburnu’nda hesap ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı

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Zeytinburnu'nda bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.

Hesap ödemek istemeyen müşteri kurşun yağdırdı! İşte o anlar...



Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan iş yerine rast gele ateş ederek kaçtı.



Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken saldırganın kaçış anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında yaşandı. İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.



Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rast gele ateş ederek kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.



Olay sonrası şüphelinin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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