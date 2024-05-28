CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda iddianameye damga vuran tanık ifadeleri! Ölüm villaları için sondaj oyunu deşifre oldu

"VİLLA BAŞINA BİR SONDAJ YAP GEÇ" Tanık sıfatıyla ifade veren bir mühendislik firması sahibi Coşkun O., Gül Yapı'nın sahibi olan Ali Gül ve mimarının kendileriyle görüştüğünü, Eskice'deki projeleri için kendisiyle çalışmak istediklerini söylediklerini aktardı.

Coşkun O. "Bana ne kadar sondaj yapacağımı sorduklarında ben villaların metrekaresine baktım. Her villa için 3 sondaj yapmam gerekir dedim. Bunun üzerine Ali Gül bana, 'Bir ayda ruhsat, izin, zemin etüdü her şey bitecek' dedi.

Ben de bunun bu kadar kısa sürede bitemeyeceğini söyledim. Mimarı bana, 'Villa başına bir sondaj yap geç. Sen yap, onları belediyeye bir şekilde usulüne uygun imzalatırım merak etme' dedi. Ben bu durumu kabul etmedim" ifadelerini kullandı.