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Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil' demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı

Türkiye’nin başıboş sokak köpeklerine yönelik önlemleri, algı yönetimi ile hayvan düşmanlığı olarak gösterilmeye çalışılırken Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır benzer önlemler alınıyor. Romanya’da 2013 yılında dört yaşında bir çocuğun köpek saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından on binler sokaklara dökülmüş ve ardından başıboş sokak köpeklerine yönelik uygulama başlamıştı. İşte, “Çocuklarımız köpeklerden değerli” diyen Romanya’nın başıboş sokak köpekleriyle mücadele yöntemi…

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 17:34 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:25
Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil’ demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı

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Başıboş köpek sorunu Türkiye'de can yakmaya devam ederken hükümetin İngiltere modeli ile Meclis'e sunacağı "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" hakkında algı yönetimine soyunanlar Türkiye'yi "hayvan düşmanı" olarak göstermeye başladı. Fakat bu uygulamaların AB ülkelerinde yıllardır devam ettiği biliniyor. Dört yaşında bir çocuğun köpek saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Romanya "Sokak Köpeklerine Ötenazi Kanunu" ile 65 bin başıboş sokak köpeğine karşı mücadeleye bundan on yıl önce başlamıştı.

ROMANYA'DA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEK DÜZENLEMESİ

AB ülkesi Romanya'nın başkenti Bükreş'te dört yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından binlerce kişi sokaklara döküldü.

İşte Romanya'nın sokak köpekleriyle mücadele yöntemi

BİR YILDA 16 BİN 192 KİŞİYE SALDIRDILAR

2012 yılında Bükreş'te 16 bin 192 kişi köpek saldırısına uğradı. Bunlardan 3 bin 300'ünün çocuk olduğu bildirildi. Köpek sürülerinin saldırısına uğrayan en az üç kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ise ya çocuk ya da yaşlı olduğu belirtildi.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

2006'da Bükreş'teki Zafer Meydanı'nda bir Japon vatandaşının köpek saldırısına uğramasıyla konu uluslararası alana taşınırken 2 Eylül 2013'te ise dört yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısına uğraması halkta büyük tepkiye yol açtı.

DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İNFİAL YARATTI

Özel mülklerinin yakınında yoldan geçen bir köpek sürüsünün saldırısına uğrayan dört yaşındaki çocuk ülkede resmen infiale yol açtı. Zira polis olay yerine geldiğinde küçük çocuğu çalılıkların içinde parçalanmış bir şekilde bulundu.

BÜKREŞ'TE SOKAK KÖPEĞİ KARARI

Dört yaşındaki çocuğun feci ölümünün ardından Bükreş Belediye Başkanı Sorin Oprescu, referandum yapılacağını ve bölge sakinlerine başıboş köpekler için ötenaziyi kabul edip etmediklerinin sorulacağını bildirdi. Oprescu'nun sunduğu tedbir kararını destekleyenler Bükreş'te büyük bir miting düzenledi.

"İNSANLAR KÖPEKLERDEN ÜSTÜNDÜR"

Dönemin Cumhurbaşkanı Traian Basescu, "İnsanlar köpeklerden üstündür" diyerek başıboş hayvanlara ötenazi konulu bir yasa çıkarılması için çağrıda bulundu.

65 BİN KÖPEĞE ÖTENAZİ KANUNU

Romanya'nın başkenti önce 15 gün içinde başıboş sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi ve kimsenin sahiplenmemesi durumunda ise uyutulmasına yönelik politika uygulandı.

Bükreş'te 2013'te 65 bin başıboş sokak köpeğinin bulunduğu bildiriliyor. Binlerce saldırının ardından Sokak Köpeklerine Ötenazi Kanunu ile başıboş sokak köpeği sorununun önüne geçildi.

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