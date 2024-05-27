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Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devleti İsrail'i kudurttu! Soykırımcı Katz'dan alçak iftira! Dışişleri'nden sert tepki: Yargılanacaksınız

Soykırımcı İsrail'in Refah'taki alçak saldırısına Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti. "Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası terör devleti İsrail'i adeta kudurdu. Soykırım sözcüsü Katz sosyal medya hesabından alçak bir iftiraya imza attı.Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasına yanıt verdi. "Katz'ın saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." denilen açıklamada, "Binlerce Filistinliyi barbarca katleden, bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 20:59 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 21:50
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız

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Vahşette sınır tanımayan terör devleti İsrail son olarak katliamdan kaçan Gazzelilerin son sığınağı Refah'taki çadırları havadan vurdu.



İNSANLAR DİRİ DİRİ YANDI

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.

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"FİRAVUNLAR GİBİ LANETLE ANILMAKTAN KURTULAMAYACAK"

İsrail'in Refah'taki çadır kente düzenlediği ve onlarca kişinin yanarak can vermesine neden olan alçak saldırıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu için "Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya: ''Ya Rab Kahhar ismi şerifinle... bu Siyonistleri kahr-u perişan eyle'



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletini kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti. Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır. Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak. Türkiye olarak, insanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"RABBİM KAHHAR İSM-İ ŞERİFİYLE KAHR-U PERİŞAN EYLESİN"

Konuşmasının sonunda mazlum Filistin halkı için dua eden Başkan Erdoğan,"Rabbim Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim, bebek, çocuk, kadın yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri "Kahhar" ism-i şerifi hürmetine kahr-u perişan eylesin" ifadelerini kullandı.



SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN ALÇAK İFTİRA

Başkan Erdoğan'ın sözleri soykırımcı İsrail'in ayarlarını bozdu. Terör devletinin sözcüsü Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile alçak bir iftiraya imza attı.

Katz, "Soykırımla suçlanması gereken ise Kürt vatandaşlarını katleden, Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, insanlık suçları işleyen diktatör Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.



TEPKİ YAĞDI
Terör devletinin sözcüsü Katz'a alçak iftirası sonrası tepki yağdı.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE OLARAK ADALETİ VE FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi: "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır. Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."



NE OLMUŞTU?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

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