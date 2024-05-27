Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız





İNSANLAR DİRİ DİRİ YANDI



Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.



"FİRAVUNLAR GİBİ LANETLE ANILMAKTAN KURTULAMAYACAK"



İsrail'in Refah'taki çadır kente düzenlediği ve onlarca kişinin yanarak can vermesine neden olan alçak saldırıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi.



İsrail Başbakanı Netanyahu için "Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.





Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletini kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti. Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır. Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak. Türkiye olarak, insanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.