6 ilde MAHZEN - 50 operasyonu! 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi... Aralarında elebaşlarının da olduğu 39 gözaltı

Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen MAHZEN - 50 operasyonlarında, Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız 'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı.





İşte Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar;



Çorum ve Sinop merkezli 6️⃣ ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-50" operasyonlarında;

❗️Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın,

❗️Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı ❗️

2️⃣7️⃣ si tutuklandı. 6️⃣'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.❗️

❌ ÇORUM:

Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çorum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çorum merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda; 7258 sayılı spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ve şans oyunları oynatma kanununa muhalefet, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarını işleyen 2️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. 2️⃣1️⃣'i tutuklandı. 4️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Yasa dışı şans ve bahis oyunlarını oynatmak için yer ve imkân sağladıkları,

📌Bu yerlerde yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatarak haksız kazanç elde ettikleri,

📌Suçtan elde ettikleri gelirleri kaynağından uzaklaştırmak ve aklamak için altın ve ziynet eşyası aldıkları,

📌Hesaplarında biriken ve bekleyen nakit parayı ise paranın gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla kripto para işlemlerinin yapıldığı hesaplara gönderdikleri tespit edildi.

⚠️Ayrıca MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait;

📌10 adet araç,

📌5 adet daire,

📌22 adet tarla,

📌2 adet arsa,

📌22 adet bahçe ve

📌597 adet banka hesabına el konuldu.





❌ SİNOP:

Ayancık Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İstihbarat Başkanlığının desteğiyle; Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Tefecilik, Kasten Yaralama, Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 1️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı. 6️⃣'sı tutuklandı. 2️⃣'sine Adli Kontrol kararı veridi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Yüksek faiz karşılığında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara borç para verdikleri ve karşılığında boş senet imzalattıkları,

📌Verdikleri parayı tehdit, şantaj, cebir ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda tahsil ettikleri,

📌Şahısların borçlarını ödeyememesi durumunda ise zorla imzalattıkları boş senetler doldurularak, mağdurlara ait gayrimenkul ve menkul değerlere zorla el koydukları,

📌Ayrıca esnaflarla yaptıkları ticaret karşılığında karşılıksız çek vererek çok sayıda esnafı da mağdur ettikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:

📌4️⃣4️⃣8️⃣ Milyon TL değerinde 1️⃣1️⃣2️⃣ adet tapu senedi,

📌2️⃣0️⃣ Milyon TL değerinde 3️⃣4️⃣7️⃣ adet borç senedi,

📌4️⃣ Milyon TL değerinde 2️⃣4️⃣ adet çek, 📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca, 📌Çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi.