Ünlü oyuncu Candice King, soykırımcı İsrail’in Refah’taki katliamına çok sert tepki gösterdi: Siz kafayı sıyırmışsınız

Soykırımcı İsrail , Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.
Soykırımcı İsrail , Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.
ÜNLÜ İSİM ÇILGINA DÖNDÜ
Dünya genelinde kan donduran vahşete tepkiler yükseldi. Güney Amerikalı ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Candice King, bu katliam karşısında çılgına döndü.
Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında soykırımcı İsrail'e ve katliam karşısında sessiz kalanlara çok sert tepki gösterdi.
"Başları kopmuş bebekler hepiniz tepki vermelisiniz" diyen Candice King şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı, 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya Merkezi'nde yaşandı. Türkiye'nin en parlak genç zihinlerin bir araya geldiği yarışmada, sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınandı. İşte Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları..."
"Bebeklerin kafası kesiliyor. Sizin neyiniz var. İsrail hükümetinden bahsetmiyorum sizden bahsediyorum. Hala sessizsiniz! Çünkü sponsorlarınızı kaybetmek istemiyorsunuz. İnsanlar şu anda yanıyor, bedenleri yanıyor kokuyu tahayyül edebilir musunuz? Hamas'ın bebeklerin başını kestiğine dair sadece söylentiler vardı. Kimse bir fotoğraf görmedi sadece söylentiydi ve dünya deliye döndü. Ancak şu an Refah'ta kafası kesilmiş bebeklerin fotoğrafları var. Başları kopmuş bebekler artık hepimizin çizgisi olmalı. Eğer bu sizin çiziğiniz değilse, siz kafayı sıyırmışsınız. Ben delirmedim siz delirmişsiniz. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz ve bunun normal olduğunu düşünüyorsunuz. Siz normal davranmıyorsunuz. Bütün bunları görüyorsunuz ama sessiz kalabiliyorsunuz. Delirmişsiniz.
NE OLMUŞTU?
BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.