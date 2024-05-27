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Finansal İstikrar Komitesi Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı: Tüketici kredileri ve dezenflasyon süreci masaya yatırıldı

Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçları değerlendirildi ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 19:34 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 19:38
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı: Tüketici kredileri ve dezenflasyon süreci masaya yatırıldı

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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçlarının değerlendirildiği ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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