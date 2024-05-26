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Katil İsrail'den Gazze'deki Refah'a alçak saldırı! Çadır kenti vurdular! Onlarca çocuk öldü: İstanbul'dan protesto!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze topraklarında sürdürdüğü katliam ve soykırım eylemleri şiddetini günden güne artırıyor. Siyonist Devlet'in son büyük saldırısı ise dün gece saatlerinde Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı oldu. Alçak saldırı dünyanın her noktasından büyük tepkiler görürken İstanbul'un farklı noktalarında da protesto edildi.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 05:39 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 05:44
Katil İsrail’den Gazze’deki Refah’a alçak saldırı! Çadır kenti vurdular! Onlarca çocuk öldü: İstanbul’dan protesto!

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İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de de saldırıya tepki gösteren çok sayıda kişi İstanbul'un farklı noktalarında bir araya geldi.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA YÜRÜDÜLER

Sosyal medya platformlarında yapılan çağrıların ardından İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen bir grup, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e ümmet tek ses, tek yürek" yazılı pankart açtı.

DÜNYA İSRAİL'İ DURDURMAK İÇİN HAREKET ETMELİ

İsrail'e lanet sloganları atan grup adına konuşan Mahmut Kar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yaklaşık 8 aydır aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm dünya ülkelerinin İsrail'i durdurmak için ortak hareket etmesi gerektiğini öne sürdü.


Yine sosyal medya platformlarında yapılan çağrılara kulak veren başka bir grup ise Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, hayatını kaybeden siviller için dua etti.

BAZI VATANDAŞLAR ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NA YÜRÜDÜ

Bazı vatandaşlarsa Sarıyer'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Burada da "Özgür Filistin" yazılı pankart açılırken, gruptakiler tarafından "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" şeklinde sloganlar atıldı.

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