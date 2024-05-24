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Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek. PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.