Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek. PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.
KANDİL'İ KORKU DAĞLARI SARDI
Bir yandan da Kandil'i korku dağları sarmış vaziyette.
Elebaşı Cemil Bayık ve Duran Kalkan endişeli. Kalkan "En kritik mücadele sürecindeyiz" sözleriyle son çırpınışı kabullendi. PYD elebaşı Salih Müslim ise acziyet itirafında bulundu. Müslim, "Türkiye her yeri ele geçirdi! SİHA'larla vuruyorlar bizimkiler beceriksiz" dedi.