THY’den ’Filenin Sultanları’nın ABD seyahatine ilişkin açıklama: Biletleme sürecinin sorumluluğu ilgili federasyonda

Türk Hava Yolları
, A Milli Kadın Voleybol Takımı
'nın ABD yolculuğunda tarifeli uçakla seyahat etmesine ilişkin açıklama yaptı.
THY
Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından spor ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olduklarını dile getirdi.
BİLETLEME SÜRECİ FEDERASYONA AİT
Üstün, biletleme süreçlerine dair tüm detayları Türkiye Voleybol Federasyonu
'nda olduğunu belirterek, "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır"
ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Bilindiği üzere A Milli Kadın Voleybol Takımı
'nın bazı oyuncuları tarifeli uçuş sonrası çeşitli paylaşımlarda bulunarak THY
'yi hedef almıştı.
Birtakım fondaş mecralar da Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı markasını mesnetsiz iddialar üzerinden karalamaya yeltenmişti.