Ayhan Bora Kaplan’ın evi satışa çıkarıldı | Torbacılıktan 41 milyonluk lüks daireye! Jakuzi, sauna ve hobi odası...

Kaplan'ın gözaltına alınmasının ardından örgütün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik gizli tanık yapıldı. Sertçelik'in ev hapsi cezası almasına rağmen elektronik kelepçeyle yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.

Suç örgütü lideri Kaplan, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp, cinayet ve birçok suçtan yargılandığı davada, birçok skandal da açığa çıktı.

Aradan geçen 10 aylık sürede içerisinde ise Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi.

TORBACILIKTAN ÇETE LİDERLİĞİNE

İki numaralı gizli tanık Serdar Sertçelik, gizli tanık olarak Ayhan Bora Kaplan ile ilgili verdiği ifadede Kaplan'ın ilk olarak Ankara'da Çinçin olarak bilinen mahallede torbacılık yaptığını ifade etmişti.

Sertçelik, Kaplan'ın gençliğinde korsan CD sattığını da belirtmişti.

Kaplan'ın uyuşturucudan kazandığı gelirle 2013-2014'te 'Makyaj' ve 'Albüm' adlı eğlence kulüplerini açtığını da ileri süren Sertçelik, mekanların güvenliğini sağlamak için silahlı kadrolaşmaya gittiğini de savunmuştu.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE SÜNNET DÜĞÜNÜ

Şaaşalı bir hayat süren Ayhan Bora Kaplan, gözaltına alınmadan 1 hafta önce oğluna büyük bir sünnet düğünü yapmıştı.