Ayhan Bora Kaplan’ın evi satışa çıkarıldı | Torbacılıktan 41 milyonluk lüks daireye! Jakuzi, sauna ve hobi odası...

Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023'te Almanya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na yetişmeye çalışırken Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023'te Almanya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na yetişmeye çalışırken Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Aradan geçen 10 aylık sürede içerisinde ise Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi.
Suç örgütü lideri Kaplan, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp, cinayet ve birçok suçtan yargılandığı davada, birçok skandal da açığa çıktı.
Kaplan'ın gözaltına alınmasının ardından örgütün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik gizli tanık yapıldı. Sertçelik'in ev hapsi cezası almasına rağmen elektronik kelepçeyle yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.
TORBACILIKTAN ÇETE LİDERLİĞİNE
İki numaralı gizli tanık Serdar Sertçelik, gizli tanık olarak Ayhan Bora Kaplan ile ilgili verdiği ifadede Kaplan'ın ilk olarak Ankara'da Çinçin olarak bilinen mahallede torbacılık yaptığını ifade etmişti.
Sertçelik, Kaplan'ın gençliğinde korsan CD sattığını da belirtmişti.
Kaplan'ın uyuşturucudan kazandığı gelirle 2013-2014'te 'Makyaj' ve 'Albüm' adlı eğlence kulüplerini açtığını da ileri süren Sertçelik, mekanların güvenliğini sağlamak için silahlı kadrolaşmaya gittiğini de savunmuştu.
GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE SÜNNET DÜĞÜNÜ
Şaaşalı bir hayat süren Ayhan Bora Kaplan, gözaltına alınmadan 1 hafta önce oğluna büyük bir sünnet düğünü yapmıştı.
Kısa süre içerisinde milyarlarca liralık bir varlığı yönetmeye başlayan Kaplan'ın Ankara'da lüks bir dairesi bulunmaktaydı.
EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Politikyol'un iddiasına göre; Kaplan'ın Ankara'da kaldığı Çankaya'daki Beytepe Köyü (Lodumu) olarak bilinen bölgedeki brüt 750 metrekarelik ultralüks tripleks dairesi satışa çıkarıldı.
Bir internet sitesinde 12 Mayıs 2024 tarihinde verilen ilana göre ultralux tripleks daire, brüt 750 metrekareden oluşuyor.
5 TANE BANYOSU VAR
Kayıtlara göre, Kaplan ailesinin 2022 yılında tescil ettirdiği söz konusu daire, Ankara'nın en lüks bölgelerinden birinde yer alıyor.
Dairenin Türk hamamı ve saunanın yanı sıra beş banyosunun olduğu da aktarılırken, dairenin 7+2 oda sayısında oluştuğu görüldü.
İlanda daireye ait fotoğraflar da yer alırken ultraluks özellikleri görüldü. Satışa konu olan daire için istenen fiyatın ise 41 milyon Türk lirası olarak belirlendiği görüldü.
TRİPLEKS DAİRENİN ÖZELLİKLERİ
Kaplan'ın satışa çıkartılan dairesinin özellikleri şöyle:
"En büyük tip tripleks dairelerinden biri olan dairemizde bütün ankastreler Gaggenau markadır, ankastrelere çift kapılı sanayi tipi buzdolabı, bulaşık makinası, davlumbaz , mikrodalga fırın, kahve makinası dahildir. Tüm evde ömarka VRF klima sistemleri ve ses sistemi vardır. Ek olarak otomatik perdeler, gömme dolaplar, özel olarak tasarlanmış giyinme odası, Türk hamamı, jakuzi, sauna da dahildir. Ayrıca bu dairenin kapalı garaj alanının içinde kendisine ait hobi odası seklinde de kullanılabilecek özel kapalı bir garajı da vardır."