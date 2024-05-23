Başkan Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi





Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bölgede teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Zorba ve Yıldız'ın ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.







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